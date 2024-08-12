أستراليا تجلى مئات الأشخاص من فندق بعد تحطم مروحية على سطح المبنى

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت السلطات الأسترالية، إنه تم إجلاء مئات من نزلاء فندق في بلدة سياحية أسترالية شهيرة بعد تحطم مروحية على سطح الفندق.

وتم استدعاء طواقم الطوارئ صباح الاثنين بعد وقوع الحادث في فندق هيلتون دبل تري في مدينة كيرنز الشمالية، والتي تعتبر البوابة إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان على موقع إكس: "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي ولم تقع إصابات بين الأشخاص على الأرض. وتتواجد الشرطة في مكان الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث".