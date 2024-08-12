اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تجلى مئات الأشخاص من فندق بعد تحطم مروحية على سطح المبنى

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:03 ص
أستراليا تجلى مئات الأشخاص من فندق بعد تحطم مروحية على سطح المبنى تحطم مروحيه - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الأسترالية، إنه تم إجلاء مئات من نزلاء فندق في بلدة سياحية أسترالية شهيرة بعد تحطم مروحية على سطح الفندق.

وتم استدعاء طواقم الطوارئ صباح الاثنين بعد وقوع الحادث في فندق هيلتون دبل تري في مدينة كيرنز الشمالية، والتي تعتبر البوابة إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان على موقع إكس: "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي ولم تقع إصابات بين الأشخاص على الأرض. وتتواجد الشرطة في مكان الحادث للتحقيق في ملابسات الحادث".







أستراليا

فنادق أستراليا

سدني

شرطة أستراليا

تحطم مروحية

تحطم طائرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة