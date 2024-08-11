23 أغسطس آخر موعد لأداء اختبارات القدرات لطلاب جامعة الأزهر

كتب لؤى على

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، استمرار أداء اختبار القدرات أمام الطلاب الذين قاموا بتسجيل بياناتهم من خلال بوابة خدمات الجامعة حتى يوم 23 أغسطس الجاري 2024م مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الاختبارات تعقد مبكرًا في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر( 2024-2025)م.

وأوضح الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه تقدم لأداء اختبار القدرات 80 ألف طالب وطالبة.



وأضاف فرج أن الكليات المعنية باختبار القدرات تستقبل الطلاب حتى 23 من أغسطس الجاري 2024م، مشيرًا إلى أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات: (التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام - اللغات والترجمة تخصص عام انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - رياض الأطفال انتظام - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام - التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام - كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام- الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام - التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام- التربية الرياضية بنات انتظام - التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة - التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام - التربية بنات أسيوط انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال - التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة - التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنين القاهرة شعبة التعليم الأساسي - التربية بنين أسيوط تعليم أساسي - التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة تعليم أساسي - التربية بنات أسيوط قسم رياض الأطفال- التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة التربية الخاصة).