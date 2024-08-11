إجراء اختبارات قدرات لـ1873 طالبا وطالبة بتربية رياضية جامعة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تواصل كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2024/2025، وفقاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقدم لأداء الاختبارات حتى يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عبد الحليم مصطفى عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الالتزام بالجدول الزمني لأعمال اختبارات القدرات، وفقاً لقواعد وإجراءات اختبارات القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه تم إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتسجيل رغباتهم إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى ان عدد الطلبة الذين أجروا اختبارات القدرات حتى الآن 1873 طالب وطالبة.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت مبكرًا لإجراء الاختبارات، وحرصت الجامعة على توضيح كل الضوابط والإجراءات، وتيسير التقدم لأداء الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة لادائها، موضحاً ان الهدف من إجراء اختبارات القدرات هو قياس القدرات البدنية والمهارية لدى الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، بما يتناسب مع المقررات الدراسية النظرية والعملية لمختلف الأقسام، وذلك لضمان تحقيق العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلبة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ان اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية تشمل عدة اختبارات، هي: مجموعة اختبارات الطول والوزن والقدرات البدنية والمهارات والسمات الشخصية ، موضحًا ان الاختبارات شهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكلية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، عن إجراء إختبارات القدرات للقبول بالكلية طلبة وطالبات للسنوات السابقة وفقا للقواعد والشروط المعلنة بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية الحديثة.



اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية