كلية التربية الرياضية ببنها تستقبل 3500 طالب لأداء اختبارات القدرات

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انتظام سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والتي تجري بكليتي بكلية التربية الرياضية والفنون التطبيقية، وفقا لقواعد وإجراءات اختبارات القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الجامعة، اليوم، للاطمئنان على سير أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية، يرافقه الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية.

وأشار "الجيزاوي"، إلي أنه تم مد فترة التقديم لاختبارات القدرات للقبول بكليات التربية الرياضية حتي غدا 12 أغسطس الجاري وتسجيل رغبات الطلاب في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، لافتا أن كلية التربية الرياضية قد استقبلت أكثر من 3500 طالب لأداء اختبارات القدرات حتى الآن.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة لجان الاختبارات بالكلية، واستطلع آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات، مؤكدا علي حرص جامعة بنها توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات، متمنياً لهم التوفيق فى إجراء اختبارات القدرات التى تؤهلهم للإلتحاق بكلية التربية الرياضية.