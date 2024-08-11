وزير الأوقاف يستقبل سفيرة البحرين بالقاهرة ويستعرضان آفاق التعاون المشترك

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ورحب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بزيارة سفيرة مملكة البحرين، متمنيًا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين؛ خاصة في ظل علاقات وطيدة بين البلدين الشقيقين تشهد حالة من الازدهار والقوة على المستويين الشعبي والرسمي في كافة المجالات تحت القيادة الحكيمة للزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وتناول اللقاء استعراض الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها، وأطلع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين على جهود وزارة الأوقاف القرآنية والدعوية، وجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر المستنير من خلال إصداراته المتعددة والمتنوعة، وإمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة في المجال الوقفي وتعظيم الاستفادة من الأوقاف، وفي الانطلاق نحو ترسيخ قيم التعارف بين الحضارات، وتفعيل المشتركات العامة بين كافة الحضارات والثقافات، وكيفية الوجود الفاعل والإيجابي للمسلمين في عالمنا المعاصر؛ تمهيدًا لمزيد من برامج عمل مشتركة وفعالة وناجحة تدعم التعاون والأخوة الكاملة بين مصر والبحرين في ظل القيادتين الحكيمتين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

من جانبها أعربت سفيرة مملكة البحرين عن أملها في تعزيز التعاون القائم بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، والاستفادة مما تملكه وزارة الأوقاف المصرية من إمكانات علمية وخبرات بشرية تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نسخة من مصحف مصر ونسخة من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم للسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.