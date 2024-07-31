سفيرة البحرين بالقاهرة: العلاقات المصرية البحرينية تشهد قوة وتميزا على كافة الأصعدة

أ ش أ

أشادت سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، بالعلاقات المصرية البحرينية ، وما تشهده من قوة وتميز في الوقت الحالي علي كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال زيارتها لمدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأربعاء، والتي أعربت خلالها عن سعادتها الكبيرة وإعجابها الشديد بإمكانياتها الفنية والتكنولوجية ، وبما يضمه هذا الصرح الإعلامي الكبير من مراكز علمية وفنية ، على أعلى مستوى تضاهي بها نظراءها من المدن الإعلامية العالمية ، الأمر الذي يسهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية في وطننا العربي.

ورحب عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ، بزيارة السفيرة البحرينية في هذا التوقيت الهام ، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين ، خاصة وأن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد حالة من الازدهار والقوة على المستويين الشعبي والرسمي في كافة المجالات ، تحت القيادة الحكيمة للزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، والملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين .

وتناول اللقاء العلاقات الإعلامية وسبل تطويرها في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك ، وأطلع الجبالي السفيرة على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي التكنولوجية وما تضمه من استديوهات مجهزة ينطلق منها أشهر القنوات المصرية والعربية ، وكذلك مراكز علمية وفنية وتدريبية على أعلى مستوى.

وأكد الجبالي استعداد المدينة الكامل لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات ، للأشقاء في المملكة وخاصة في مجالات تدريب الكوادر الإعلامية وتبادل الزيارات .

من جانبها، أعربت سفيرة البحرين ، عن أملها في تعزيز التعاون القائم بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة والاستفادة بما تملكه مدينة الإنتاج الإعلامي ، من إمكانيات علمية وخبرات بشرية تسهم في تحقيق هذا الهدف .

وقالت إن هناك توجها كبيرا لتقديم الدعم الكامل نحو دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب وعلى كافة الأصعدة السياسية والإعلامية والثقافية ، وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون القائم فيما بينهما .

واستهلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زيارتها للمدينة ، بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ، ومراحل التطور التي شهدتها لاسيما في الأونة الأخيرة ، حتى أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والاقتصادية في الشرق الأوسط ، بعد ذلك قامت بعمل جولة تفقدية شملت مركز التراث السمعي والبصري ، والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة ، وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة ، وزارت أيضاً مركز تدريب المدينة UP SKILL ، بما يضمه من قاعات علمية وأجهزة متطورة ، واستمعت إلى شرح من القائمين بالإشراف عليه عن طريقة عمل المركز ، كما زارت مركز الدولبي أتموس الذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيقات الصوت والمكساج والمعتمد من شركة دولبي العالمية، في نهاية الجولة توجهت السفيرة إلى مناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدت عددا من الأعمال الفنية الجاري تصويرها ، كما اطلعت على الاستعدادت الجارية لاستقبال تصوير العديد من الأعمال في الفترة القادمة.