بحوث الصحراء: برنامج تدريبى مكثف للمزارعين لزراعة أراض التجمعات التنموية بسيناء

كتبت أسماء نصار

نفذ فريق العمل الميداني من مركز بحوث الصحراء للتواصل مع المزارعين والمنتفعين بسيناء من خلال المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة برنامج تدريبي مكثف على الممارسات المثلى لزراعة أراضي التجمعات التنموية بسيناء، في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي لمزارعي التجمعات التنموية بسيناء.

وقال الدكتور حسام شوقي -رئيس مركز بحوث الصحراء إن التواصل مع المزارعين من أبناء سيناء والمنتفعين من مشروع التجمعات التنموية وتقديم الخدمات الإرشادية يأتي ضمن جهود المركز لتنفيذ توجيهات وزير الزراعة الأخيرة لبحوث الصحراء بالعمل الميداني مع المزارعين في كافة المناطق الصحراوية ووضع الحلول للعديد من التحديات التي تواجه تنمية وزراعة الصحراء.

وأكد شوقي أن العمل الميداني هو الأساس في مراجعة وتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل المنزرعة وهو ما يتم التأكيد عليه خلال اللقاءات الميدانية مع المزارعين.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء أن قوافل الإرشاد الزراعي التي يقوم المركز بتنفيذها تعمل في الأساس على خدمة وتدريب المزارعين على كافة الممارسات المثلى لزراعة الأراضي الصحراوية، مؤكداً على أن المركز يقوم من خلال شعبه المختلفة بتقديم كافة الخدمات الإرشادية للمزارعين من خلال دورات عملية ونظرية على كيفية زراعة ومتابعة أراضي التجمعات الزراعية.

وفي هذا السياق نظم فريق عمل مركز بحوث الصحراء يوم حقلي بتجمعي النثيلة وأبو رصاص بشمال سيناء حيث قام الخبراء بتفقد الزراعات ومراجعة الممارسات التي ينفذها المزارعون بهذه التجمعات وتقديم الحلول المثلى للمزارعين .

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد عماد-أستاذ الفاكهة بمركز بحوث الصحراء على ضرورة اختيار الأصناف المعتمدة والمناسبة لكل تجمع حسب طبيعة التربة ونوعية المياه، وأهمية اتباع الممارسات السليمة في عمليات الري والتسميد وتنفيذ برامج التسميد التي حددها الخبراء في مواعيدها.

ومن جانبه قام الدكتور عصام أحمد علي - أستاذ مكافحة الآفات المساعد بمركز بحوث الصحراء بفحص كافة شتلات الزيتون بالتجمعات وتم تعريف المزارعين بأهم الآفات التي تصيب محصول الزيتون وطرق الوقاية منها باستخدام نظام المكافحة المتكاملة للآفات، كما تم التدريب العملي علي كيفية فحص أشجار الزيتون والتعرف علي الآفات والأمراض، وكذا التدريب العملي علي طرق الرش المثلى والتي تحقق الاستفادة القصوى من المركبات سواء الحيوية أو الكيماوية التي تحافظ علي البيئة.

ووجه الدكتور محمد رائف -أستاذ الإنتاج النباتي بمركز بحوث الصحراء المزارعين نحو التخطيط الجيد للاستفادة من الأراضي خلال الموسم الشتوي بزراعة محاصيل أكثر ربحية تتناسب مع ظروف المنطقة مشيراً إلى أن الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الاستراتيجية ستحقق ذلك .

وفي نهاية اليوم التدريبي تم إلقاء الضوء علي أهم التحديات التي تواجه زراعة أراضي التجمعات وإعطاء المشاركين الحلول والمقترحات للنهوض بالقطع الزراعية داخل التجمعات التنموية، ومن ناحية أخرى أعرب المزارعون والمنتفعون من أبناء سيناء عن شكرهم لمركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة علي تنفيذ تلك الأنشطة التي تعود بالنفع عليهم وعلي أسرهم وعلى تبني هذا المشروع وتقديم كافة الخدمات التي تحقق لهم الاستقرار داخل التجمعات الزراعية، وأضافوا أن إشراك المجتمع المحلي الزراعي المستفيد من مشروع التجمعات في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بسيناء ويعظم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بحرص المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية بالاستفادة من مثل هذه الدورات العملية الأمر الذي يحقق رؤية وزارة الزراعة من هذا المشروع وهي بناء مجتمع زراعي جديد قادر علي مواجهة التحديات ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

وسيقوم المركز خلال الفترة القادمة بالمرور على باقي التجمعات في إطار خطة العمل التي تم إعدادها لخدمة التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها.