وزير الزراعة: تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية

كتبت أسماء نصار

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بكافة محافظات مصر، وخاصة المحافظات الحدودية، وسيناء الغالية.

أضاف فاروق عقب وصوله الى محافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الزراعية بها، أن سيناء قد شهدت السنوات الأخيرة، تنمية غير مسبوقة، ومشروعات تنموية عملاقة، نجحت في دمج ابناءها في التنمية، فضلا عن توفير فرص عمل لهم، لافتا الى ان قضية تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وخاصة بعد نجاح جهود محاربة الإرهاب، ودعم قواتنا المسلحة الباسلة لجهود التنمية والتعمير والبناء فيها.

أوضح وزير الزراعة ان التنمية الزراعية في سيناء تعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية 2030 ، حيث حرصت الدولة المصرية في التوسع في زيادة الرقعة الزراعية في كافة مناطق الجمهورية، وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الامن الغذائي لشعب مصر العظيم.

ومن المقرر ان يتفقد وزيرا الزراعة والري، مركز الخدمات الزراعية المتكاملة بالنثيلة، والتجمعات الزراعيه بها، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية، في مصر والتوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية.