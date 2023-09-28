فوائد شرب الحليب للبشرة.. يحتوى على مادة الريتينول المضادة للشيخوخة

كتبت فاطمة خليل

الحليب من أكثر المشروبات الصحية والغنية بالعناصر الغذائية، فهو مفيد لعظامك وأسنانك ويمكن أن يكون مفيدًا لبشرتك أيضًا، بحسب الدراسات والأبحاث، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب الحليب للبشرة، بحسب موقع "Health shot".

فوائد شرب الحليب للبشرة

1. الحليب غني بالعناصر الغذائية

يعتبر الكالسيوم وفيتامين د من أهم العناصر الغذائية التي تساعد البشرة على الظهور بشكل نضر، ويحتوي الحليب على كليهما، يمكن أن يوفر شرب الحليب هذه العناصر الغذائية التي لا تفيد البشرة فحسب، بل تعزز أيضًا صحتك العامة.

2. الحليب يحتوي على الريتينول

الريتينول هو أحد أشكال فيتامين أ الذي له خصائص مضادة للشيخوخة، يحتوي الحليب على الريتينول، مما يعني أنه يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة يمكن أن تساعد في إبطاء علامات الشيخوخة.

3. الحليب يمكن أن يجعل بشرتك لامعة

تمنع مضادات الأكسدة أو تبطئ علامات الشيخوخة وتلف الخلايا، مما يجعل بشرتك تبدو جميلة ومشرقة.

يحتوي الحليب على مضادات الأكسدة التي تساعد البشرة على استعادة إشراقتها الطبيعية، مما يجعلها تبدو أكثر صحة ونضارة.

في حين أن هناك العديد من فوائد الحليب للبشرة، عليك أن تكوني حذرة بشأن ما تشربينه من أجل بشرتك أو صحتك العامة.

هل هناك أي آثار جانبية لشرب الحليب على البشرة؟

على الرغم من أن الحليب يحتوي على الكثير من الخصائص الجيدة التي يمكن أن تفيد بشرتك، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية لشرب الحليب على البشرة والتي يجب أن تكون على دراية بها.

هناك العديد من الدراسات العلمية التي تقدم دليلاً على وجود علاقة إيجابية بين استهلاك الحليب ومخاطر حب الشباب. سبب آخر يجعل الحليب مشكلة بالنسبة للأشخاص المعرضين لحب الشباب هو التغيرات التي يسببها في الهرمونات تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبدة وغيرها يحفز الهرمونات مثل الأنسولين، وعامل النمو الشبيه بالأنسولين 1، والأندروجينات التي يمكن أن تسبب حب الشباب.

لذا، يجب على الأشخاص المعرضين لحب الشباب تجنب شرب الحليب أو استشارة طبيب الأمراض الجلدية لمعرفة الآثار الجانبية له.