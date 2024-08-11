فتح باب تحويلات الطلاب لكليات جامعة القاهرة أول سبتمبر

محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لتحويلات الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، اعتبارًا من الأحد 1 سبتمبر ولمدة أسبوعين فقط لجميع أنواع التحويلات باستثناء البرامج الخاصة التي ستمتد أسبوعين إضافيين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة على الرابط: https://eservices.cu.edu.eg/

وأضاف رئيس الجامعة انه يشترط على الطلاب الراغبين في التحويل إلى الفرق الأعلى، تقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وبيان بالمواد الدراسية والمحتوى الدراسي، على أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكليات المجموعة الطبية،وكلية الهندسة، وتقدير جيد جدًا بالنسبة للكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، مع مراعاة الشروط التي تضعها كل كلية للتحويل طبقًا لطبيعة الدراسة بها، وفرض المواد التي لم يسبق للطالب دراستها بجامعة القاهرة طبقًا للوائح الكليات.

وقال د. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن التحويلات ستتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات ومجلس الجامعة حسب الأماكن المتاحة بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها، والشروط الداخلية للكليات، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، وأن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن النقل يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى في الثانوية العامة أو ما يناظرها للقبول في الكلية التي يرغب في نقل القيد إليها، أما التحويل لبرامج الساعات المعتمدة والمميزة بمختلف كليات الجامعة فإنه يتم عن طريق الجامعة والكلية.

وتؤكد جامعة القاهرة التزامها بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.