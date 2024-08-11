علامات لو ظهرت على طفلك تدل على وجود مشكلة في الهضم.. استشاري يوضحها

كتبت إيناس البنا

في بعض الأحيان، قد تكون آلام المعدة أو مشاكل الهضم الأخرى التي يعاني منها طفلك أكثر من مجرد حدث لمرة واحدة ويمكن أن تشير إلى وجود مشكلة أكثر خطورة في هضم الطعام.

أوضح الدكتور عبد الفتاح أحمد خضر أستاذ أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام، أن مشاكل صحة الجهاز الهضمي يمكن أن تتسبب في ظهور مجموعة واسعة من الأعراض على الطفل، وفيما يلى نعرض أبرز علامات تشير إلى أن طفلك يعاني من مشكلة في هضم الطعام وما يمكنك فعله حيال ذلك.

1. آلام البطن التي لا تختفي

أوضح الطبيب أن الألم البطني المستمر قد يكون علامة على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي، وقد يكون أحد أعراض مرض التهاب الأمعاء، وهو مصطلح شامل لمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، وإذا تم تشخيص طفلك بمرض التهاب الأمعاء، فإن الاكتشاف المبكر سيساعد في إدارة أعراض طفلك وربما تقليل الحاجة إلى العمليات الجراحية.

2. حرقة المعدة والتجشؤ

لا تقتصر حرقة المعدة على البالغين إنما قد يعاني طفلك أيضًا من حرقة المعدة، وهو شعور حارق مؤلم خلف عظمة القص في منتصف الصدر، وقد يصف طفلك هذا الشعور غير المريح بأنه يتحرك نحو الحلق.

حرقة المعدة هي أحد الأعراض الشائعة للارتجاع المعدي المريئي ويحدث عندما ترتفع محتويات المعدة إلى المريء، وتشمل الأعراض الأخرى عند الأطفال الغثيان وألم البطن أو الصدر وصعوبة البلع.

أوضح الطبيب أنه قد يعاني الأطفال المصابون بالارتجاع المعدي المريئي، وخاصة الرضع، من الارتجاع، وهو عندما تنتقل محتويات المعدة عبر المريء إلى الحلق أو الفم، وقد يتسبب هذا في تذوق طفلك لهذا الطعام أو حمض المعدة، مما يؤدي إلى القيء.

3. الإسهال المستمر

الإسهال هو أمر طبيعي ويختفي من تلقاء نفسه، بينما يكون الإسهال المتكرر علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة، كما قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل أخرى، مثل الجفاف وفقدان الوزن وسوء التغذية

كشف الطبيب أن الإسهال المستمر قد يكون مؤشرًا للعديد من الحالات، من المهم التحدث مع طبيب الأطفال حتى يتمكن من تحديد السبب لدى طفلك.

4. الطفح الجلدي ومشاكل التنفس

كشف الطبيب أنه إذا أصيب طفلك بطفح جلدي أو مشاكل في التنفس بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، فقد يكون مصابًا بحساسية تجاه الطعام ، وتحدث حساسية الطعام عندما يتفاعل الجسم بشكل مفرط مع البروتينات الموجودة في الطعام، قد تظهر الطفح الجلدي الناتج عن حساسية الطعام على هيئة بقع مثيرة للحكة وتورم وبقع حمراء صغيرة تشبه لدغات البعوض، وتشمل مشاكل التنفس الصفير والعطس وضيق الحلق، وقد تحدث هذه الأعراض جنبًا إلى جنب مع مشاكل الجهاز الهضمي الثانوية، مثل الغثيان والإسهال والقيء.

5. وجود دم في البراز

يمكن أن يكون سبب ظهور الدم في البراز علامة على وجود أورام حميدة في القولون، وهي أورام حميدة في القولون أو المستقيم، وفي حين أن أورام القولون ليست بالضرورة مشكلة في الهضم، إلا أنها قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك والإسهال.