"FDA" توافق على عقار جديد لعلاج مرض التهاب الأمعاء التقرحى

كتبت أمل علام

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" إنها وافقت على عقار شركة فايزر لعلاج البالغين المصابين بمرض التهاب الأمعاء يسمى التهاب القولون التقرحي.

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، استند القرار إلى بيانات من دراسة حديثة أظهرت انخفاضًا في أعراض المرض لدى بعض المرضى الذين تناولوا الدواء، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

كان الدواء، والمعروف بالاسم العلمى etrasimod، هو الأصل الرئيسي الذي حصلت عليه شركة فايزر Pfizer في صفقتها البالغة 6.7 مليار دولار لشركة Arena Pharmaceuticals العام الماضي، موضحًا أن العقار الجديد ينتمي إلى فئة من الأدوية المستخدمة لتنظيم الاستجابة المناعية للجسم، ومن المتوقع أن يتنافس مع عقار آخر والذي تنتجه شركة بريستول مايرز سكويب، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2021.

وقالت شركة فايزر إن تكلفة شراء العقار الجديد بالجملة لكل زجاجة تبلغ 6164 دولارًا أمريكيًا لمدة 30 يومًا، مضيفة أنها تتوافق مع علاجات التهاب القولون التقرحي الأخرى الموجودة حاليًا في السوق، في حين أن قائمة أسعار القعار الآخر المنافس لمدة 30 يومًا هي 8386.66 دولارًا، وفقًا لموقع شركة بريستول مايرز سكويب .

وأضاف الموقع، إن التهاب القولون التقرحي هو حالة تؤدي إلى تقرحات وتسبب آلام في البطن وبراز دموي وسلس البول، ويؤثر على حوالي 1.25 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفقا لشركة فايزر.