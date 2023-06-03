التهاب البنكرياس أم انسداد الأمعاء.. اعرف أسباب ألم البطن الحاد

كتبت نهير عبد النبى

ألم البطن الحاد هو ألم شديد في البطن يتطور بشكل مفاجئ ولا يزول على عكس التقلصات أو اضطراب المعدة، يمكن أن يكون ألم البطن الحاد شديدًا لدرجة أنك قد لا تتمكن من الراحة أو الاسترخاء.

وحسب ما ذكره موقع buoyhealth قد يكون الألم في جزء واحد فقط من البطن أو قد يؤثر على المنطقة بأكملها، و من المحتمل أيضًا أن يكون لديك أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والبراز الدموي والدوار والشعور بالدوار أو الحمى.

معظم أسباب آلام البطن الحادة خطيرة جدًا وتعتبر حالات طبية طارئة. إذا كنت تشعر بألم شديد في البطن ، فانتقل إلى الطوارئ على الفور.

ومن أبرز اسباب ألم البطن الحاد

1: التهاب الزائدة الدودية واحدة من أبرز المشاكل التى تسبب ألم البطن الحادة ، والتهاب الزائدة الدودية هو التهاب يصيب الزائدة الدودية والزائدة الدودية عبارة عن كيس صغير في الجانب الأيمن السفلي من الأمعاء يحدث الالتهاب عندما يسد شيء ما الزائدة الدودية، ما يسبب تهيجًا وعدوى وتورمًا في الزائدة الدودية.

ومن أعراضها

-ألم شديد في البطن حول السرة أو في أسفل البطن الأيمن .

-الألم حساس للمس.

-غثيان

-التقيؤ

-لا تريد أن تأكل

-حمى

-إسهال

-الشعور بتوعك بشكل عام

-زيادة الغازات

عادة ما يتم علاج التهاب الزائدة الدودية بالمضادات الحيوية وباستئصال الزائدة الدودية جراحيًا.

2: التهاب البنكرياس

-آلام في الجزء العلوي من البطن ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بألم في الظهر

-غثيان

-التقيؤ

-ضيق في التنفس (نادر)

تشمل أسباب التهاب البنكرياس حصوات المرارة والالتهابات وتعاطي الكحول وبعض الأدوية مثل مدرات البول في بعض الأحيان يكون السبب غير معروف.

غالبًا ما يحتاج التهاب البنكرياس إلى المراقبة في المستشفى. قد تحتاج إلى سوائل وريدية ومسكنات للألم ونقل دم ومضادات حيوية.

3. التهاب المرارة التهاب المرارة والتهاب الأقنية الصفراوية من أمراض المرارة وقنواتها المسؤولة عن نقل الصفراء تساعد الصفراء في هضم الدهون ويتم تخزينها في المرارة يمكن أن يسبب الانسداد تهيجًا وعدوى في المنطقة الواقعة خلف الانسداد، من أعراضها:



- ألم مستمر في الجزء العلوي الأيمن من البطن

- حمى

- قد يكون هناك اصفرار في الجلد أو العينين

- قد يكون لديك دوار

- قد يكون لها ارتباك وتغيير الحالة العقلية

تحتاج كلتا الحالتين إلى العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية في المستشفى يمكن أن يشمل علاج التهاب المرارة عملية جراحية لإزالة المرارة.



4: التهاب الرتج عادة، لا تسبب الرتج أي أعراض. لكن ثقبًا صغيرًا أو تمزقًا (ثقبًا) يمكن أن يتشكل ويسبب تهيجًا ، مما يؤدي إلى التهاب الرتج. الحالة أكثر شيوعًا عند الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

وأعراضه:

-ألم في الجزء السفلي الأيسر أو الأيمن من البطن

-حمى

-غثيان

-التقيؤ

يتراوح التهاب الرتج في شدته عندما تكون خفيفة ، يمكن علاجها بالمضادات الحيوية إذا كانت شديدة ، يمكن أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة ويجب معالجتها في المستشفى.

و قد تحتاج إلى مضادات حيوية وريدية ، أو إجراء لتصريف منطقة العدوى ، أو جراحة لإزالة الأجزاء المصابة من الأمعاء.

5. التواء المبيض التواء المبيض هو التواء في الأربطة التي تثبت المبيض في مكانه تميل إلى الحدوث عندما تنمو المبايض بشكل كبير جدًا، مثل الخراجات أو الحمل أو الورم . عندما يحدث هذا ، قد يتم حظر تدفق الدم إلى المبيض قد تكون قادرًا على الشعور بهذا الانسداد عند الضغط على حوضك.



ومن أعراضها

-ألم مفاجئ وشديد في أسفل البطن أو الحوض الأيسر أو الأيمن

-قد يكون لديك ألم قد ينتشر إلى الفخذ أو الظهر

-غثيان

-التقيؤ

-حمى

يتم علاج التواء المبيض بالجراحة لفك المبيض إذا كان كيس المبيض هو سبب التواء المبيض ، فسيقوم الجراح بإزالته إذا تعرض المبيض لأضرار جسيمة بسبب نقص تدفق الدم ، فقد يتعين إزالته.



6: انسداد الأمعاء الحاد

يحدث الفتق عندما يخرج عضو أو قطعة من الأنسجة من مكان ضعيف في العضلات المحيطة بتجويف البطن الفتق المختنق هو فتق يقطع تدفق الدم إلى الأمعاء.

يحدث الانفتال عندما تصبح الأمعاء ملتوية ، مما يؤدي إلى قطع إمداد الدم إلى الأمعاء. يعد الانفتال أكثر شيوعًا عند كبار السن وأولئك الذين لديهم تاريخ من جراحة البطن أو سرطان البطن.

ومن أعراضه

-ألم بطني مفاجئ يشتد ويمكن أن يأتي ويختفي

-غثيان

-التقيؤ

-عدم القدرة على إخراج الغازات

-إمساك

-انتفاخ مرئي في البطن