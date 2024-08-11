ضبط 14 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن تحرير 40 محضر لضبط 14 طن مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالعجوزة والهرم والطالبية وبولاق الدكرور وأوسيم وكرداسة والشيخ زايد وأكتوبر.

وجاء في التقرير ضبط 3 أطنان و725 كجم هياكل ومقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بالطالبية، وضبط 2 طن و 650 كجم مصنعات لحوم وكبدة واسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ببولاق الدكرور، بالإضافة إلى ضبط 3.3 طن دهون ودوبريهات حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بأوسيم ، وضبط 450 كجم مصنعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بكرداسة.

وتمكنت الحملات التفتيشية من ضبط "طن و 65 كجم" مصنعات لحوم ومفروم لحوم ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالشيخ زايد وأكتوبر و 2 طن و810 أطنان مصنعات لحوم فاسدة بأحياء الهرم والعجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير 40 محضر مخالفة حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



مصنعات لحوم ودواجن فاسدة



مصنعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك