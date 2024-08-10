محافظ الجيزة: 53 ندوة استفاد منها 3804 مواطنين ضمن الاستراتيجية القومية للسكان

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الخاصة بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذي سيساهم في معالجة الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ولتنفيذ استراتيجية السكان وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على جهود وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس فى خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تنفيذ 53 ندوة وقافلة استفاد منها 3804 مواطنين، وضمت ندوات وقوافل لتوعية المواطنين منها "مبادرة خلفتك مسئوليتك.. احسبيها صح، مبادرة الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية، قوافل طبية والترابط مع المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، مبادرة امسك قلمك.. وتعلم، مبادرة صحتنا في بيئتنا.. شارك في حمايتها".

وقال إنه في إطار مبادرة خلفتك مسئوليتك احسبيها صح، نفذ مركز ومدينة العياط 7 ندوات استفاد منها 440 سيدة، وفي منشاة القناطر تم تنفيذ، ندوة استفاد منها 40 سيدة، وفي حي العمرانية تم تنفيذ ندوة استفاد منها 98 سيدة، وفي حي الطالبية تم تنفيذ ندوتين استفاد منها 150 سيدة، وفي الهرم تم تنفيذ 7 ندوات استفاد منها 440 سيدة، وفي أبو النمرس تم تنفيذ ندوة استفاد منها 20 سيدة، وفي البدرشين تم تنفيذ ندوتين استفاد منها 110 سيدات.

وتابع أنه في إطار مبادرة الزواج مش جهاز غسالة واحدة كفاية، تم تنفيذ ندوتين استفاد منها 140 سيدة بمركز العياط.

وأضاف أنه في أطار القوافل الطبية وضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة نفذ حي العمرانية 4 قوافل استفاد منها 818 فر ، وفي البدرشين تم تنفيذ قافلتين استفاد منها 156 فرد، وفي العياط تم تنفيذ قافلة استفاد منها 60 فرد، وفي أوسيم تم تنفيذ قافلة استفاد منها 45 فرد، وفي أطفيح تم تنفيذ 4 قوافل استفاد منها 150 فرد، وفي الحوامدية تم تنفيذ قافلة استفاد منها 70 فرد، وفي منشأة القناطر تم تنفيذ قافلتين استفاد منها 40 فرد وفي كرداسة والمنيرة الغربية، أيضًا تم تنسيق قافلة لكل منهما.

وأشار إلى أن في إطار مبادرة صحتنا في بيئتنا.. شارك في حمايتها قامت مدينة كرداسة بمتابعه تشجير وتجميل مداخل الوحدات التابعه لمركز ومدينه كرداسة، وفي حي الهرم تم تنفيذ ندوتين استفاد منها 150 فرد، وفي البدرشين تم تنفيذ ندوة استفاد منها 20 فرد، وفي العمرانية تم تنفيذ ندوة استفاد منها 243 فرد.

وأوضح أن في إطار خفض معدلات الأمية، أطلقت محافظة الجيزة مبادرة أمسك قلمك وتعلم حيث قامت مدينة كرداسة بتنفيذ قافلتين استكتاب استفاد منهما 54 فرد، وفي مدينة الحوامدية تم تنفيذ قافلة استكتاب استفاد منها 85 فرد، وفي العياط تم تنسيق 7 لجان و24 فصل استفاد منها 330 فرد، وفي المنيرة الغربية نسقت استكتاب استفاد منه 15 فرد، وفي امبابة تم تنسيق استكتاب استفاد منها 30 فرد.

وأشار إلى أن في إطار الاستثمار في الثروة البشرية، نفذ حي الهرم دورة تدريبية استفاد منها 30 شاب وفتاة، وفي مجال التربية السليمة نفذ مركز ومدينة البدرشين نشاط استفاد منه 30 طفل وأخرى في مجال الاستقرار الأسري استفاد منها 40 سيدة بإجمالي 11 مدرسة متنوعة الفئات.

خلال الندوات

ندوات فى المدن المختلفة بالمحافظة

ندوات مراكز المحافظة

ندوات لا للتنمر

ندوات للاطفال