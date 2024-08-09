ضبط طن دواجن فاسدة بالشرقية قبل استخدامها فى تصنيع المصنعات

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، طن و21 كجم دواجن ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية خلال الحملات التفتيشية علي المصانع.

أوضح الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة وضبط طن و21 كجم دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة ومجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.