الطب البيطرى: ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات تفتيشية على الأسواق تم خلالها ضبط 4 أطنان و274 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم وودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.