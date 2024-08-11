رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024.. اعرف آخر موعد لتقديم الطلبات

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 22 أغسطس الجارى آخر موعد لتقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث أتاحت الوزارة للطلاب الدخول على اللينك التالى لتقديم طلب التظلم على الرابط التالى https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024، على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بإلتقدم بطلب تظلمات على نتيجة الثانوى 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصرى عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك ( البريد المصرى - فورى - وقتى - إيجى باى - سداد - ضامن - أمان -مصارى - بيى - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمى للوزارة بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم .

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) فى التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة فى منافذ الدفع.