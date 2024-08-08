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تستمر 15 يوما.. خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

الخميس، 08 أغسطس 2024 04:30 ص
تستمر 15 يوما.. خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتبت محمود طه

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تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الموافق 8 أغسطس 2024، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024، ولمدة 15 يومًا.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024.

أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يوماً اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد:‏ https://tazalom.emis.gov.eg

 

ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى)، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

 

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.







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