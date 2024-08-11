حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 14 مليونا و785 ألف خدمة مجانية خلال 10 أيام

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 14 مليونا و785 ألفا و534 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 10 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و862 ألفا و345 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 793 ألفا و550 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 405 آلاف و388 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 116 ألفا و292 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 78 ألفا و935 خدمات، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و760 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و557 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 31 ألفا و488 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 191 ألفا و689 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و78 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 21 ألفا و584 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2443 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 7 آلاف و696 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ73 ألفا و885 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».