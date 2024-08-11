اليوم السابع
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وزارة الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تضم 500 قافلة و5 آلاف وحدة و700 مستشفى

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:27 م
وزارة الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تضم 500 قافلة و5 آلاف وحدة و700 مستشفى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان إن مبادرة 100 يوم صحة تُركز أيضاً على نشر الوعى لتجنب الإصابة بـ الأمراض المعدية، غير السارية، والوراثية، والنفسية، فضلاً عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة، وزيادة أعداد المُؤشرات التى يتم قياسها من قطاعات الوزارة، ناهيك عن تجهيز لوحة مؤشرات الأداء الخاصة بقطاعات الوزارة من خلال مركز معلومات وزارة الصحة لمتابعة الأداء يومياً يتم عرضها بغرفة التحكم بالوزارة.

وأشار الطيب إلى أن المبادرة فى نسختها الثانية ستشهد إضافة مؤشرات لبعض الخدمات المقدمة للفريق الطبى مثل التدريب، والتكليف، والخط الساخن 15530 لخدمات التكليف والتراخيص الطبية، مع الاهتمام بقياس رضا المُنتفعين بخدمات مبادرة 100 يوم صحة لكافة قطاعات وزارة الصحة، وعرض النتائج من خلال نظامٍ مُميكن، فضلاً عن تكثيف التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية.

وقال: نسعى لتغطية أكبر قدر من المواطنين بالخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية، لافتاً إلى فى تحقيق نجاح كبير تمثل فى تقديم نحو 60 مليون خدمة طبية العام الماضى للمواطنين وشملت: المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والمترددين على القوافل الطبية، والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، والمنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة، والأطفال الذين تم مناظرتهم للتطعيمات، والقرارات المُصدرة لقوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة، ودعم الصحة النفسية، وحققت زيادة فى الاستفادة بخدمات المبادرات الرئاسية بنسبة بلغت 139 %.

ولفت إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" تضم أكثر من 500 قافلة و5 آلاف وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ تتواجد فى الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقوافل الطبية المتنقلة، وتقدم خدماتها بالمجان.

 







الصحة

100 يوم صحة

الخدمة الطبية



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