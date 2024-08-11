صحة دمياط: تقدم 151 ألف خدمة علاجية ووقائية من خلال حملة "100 يوم صحة"

دمياط معتز الشربيني

قالت الدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات بمديرية الصحة بدمياط، إنه تستمر الفرق الطبية لحملة 100 يوم صحة فى تقديم خدماتها للمواطنين وسط إقبال كبير على الفرق الموجودة على مستوى المحافظة، وتم تقديم 90168 خدمة علاجية ووقائية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة من يوم 1 أغسطس وحتى 9 أغسطس، ذلك عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية و المراكز الطبية بالإضافة إلى فرق متنقلة منتشرة بأنحاء المحافظة.

وشملت هذه الخدمات الخدمات المقدمة الاستقبال والطوارئ، عيادات طب الأسرة، عيادات، الأخصائي، عيادات تنظيم الأسرة، عيادات الأسنان، المعمل ، الأشعة، متابعة الأطفال، متابعة الحمل،التطعيمات، سحب عينات الغدة الدرقية لحديثي الولادة، صرف الألبان الصناعية والعلاجية للأطفال، التثقيف الصحي ، ومبادرات الصحة العامة لدعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية للمسنين.

وعلى الصعيد الأخر ذكرت الدكتورة أروى بدير منسق المبادرة بمحافظة دمياط ومسئول الطب العلاجي بالمبادرة، إنه قامت مستشفيات دمياط تحت اشراف الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي بتقديم خدمات علاجية خلال حملة 100 يوم صحة تضمنت الأتى:

- عدد الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية "الصباحية والمسائية" 31400

- ⁠عدد الحالات المترددة على اقسام الطواري16375

- ⁠عدد الحالات المحجوزة بالاقسام الداخلية 1765

- ⁠عدد الحالات الخاضعة لاجراءات تداخلية 556

- ⁠عدد حالات الرعاية المركزة 654

- ⁠عدد حالات الحضانات وحالات رعايات الاطفال 394

- ⁠الأشعة 4397

- ⁠التحاليل 4697

- ⁠العلاج الطبيعي 899

- ⁠صرف اكياس الدم ومشتقاته 482

- وذلك من 1\8\2025 وحتى 9\8\2024، وتستمر مبادرة 100 يوم صحة فى تقديم خدماتها للمواطنين على مدار 100 يوم والتى بدأت من بداية شهر اغسطس بجميع أنحاء محافظة دمياط.