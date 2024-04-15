4 فوائد صحية لنقع عين الجمل قبل تناولها.. منها تعزيز الهضم

كتبت مروة هريدى

نقع الجوز أو عين الجمل قبل تناوله هو ممارسة يتبعها بعض الناس لأسباب مختلفة، في المقام الأول لتحسين عملية الهضم، وإزالة المرارة، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، ويعتقد أن هذا الأمر يوفر العديد من الفوائد الصحية محتملة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

تعزيز الهضم

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس ينقعون عين الجمل هو تحسين عملية الهضم، حيث أنه يحتوى على مثبطات الإنزيم وحمض الفيتيك، ما قد يجعل هضمه صعبًا على بعض الأشخاص، ويرتبط حمض الفيتيك بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، مما يمنع امتصاصها في الجسم.

ويعتقد أن نقع الجوز في الماء لعدة ساعات أو طوال الليل يقلل من مستويات مثبطات الإنزيم وحمض الفايتيك، مما يجعلها أسهل في الهضم.

تقليل المرارة

يحتوي الجوز على مركبات طبيعية، وهو السبب فى مذاقها المر، لذلك يمكن أن يساعد نقع عين الجمل في الماء على تقليل المرارة.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية

قد يؤدي نقع الجوز أيضًا إلى تعزيز امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيه، من خلال تقليل مستويات حمض الفيتيك، ويمكن أن يساعد النقع في إطلاق المعادن المرتبطة مما يجعلها أكثر توفرًا بيولوجيًا للامتصاص في الجهاز الهضمي، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تأثير النقع على امتصاص العناصر الغذائية من الجوز قد يختلف اعتمادًا على عوامل فردية مثل صحة الأمعاء والنظام الغذائي العام.

إزالة الملوثات

فائدة أخرى محتملة لنقع الجوز هي إزالة العفن والبكتيريا والملوثات الأخرى التي قد تكون موجودة على سطحه، حيث يُعتقد أن نقع الجوز في الماء مع إضافة الملح أو الخل يساعد في تطهيره مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.