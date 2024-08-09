أطعمة للنباتيين ترفع الأيض والتمثيل الغذائى للنساء فوق الـ 30

كتبت فاطمة ياسر

أكد التقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes" أن ارتفاع درجات حرارة الطقس يزيد من فرص الإصابة بالأنفلونزا، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر ومنها التالي:

- تغير المناخ والأنماط الموسمية

يؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى تغيير أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار، ما يؤثر على توقيت ومدة المواسم، وقد يؤدي هذا إلى تحولات في توقيت وشدة مواسم الإنفلونزا، ما يتسبب في حدوث إطالة أو تغيير وقت نشاط فيروسات الإنفلونزا، وهذا يزيد من تعرض الناس للمرض.

- درجة الحرارة وبقاء الفيروس

قد تسمح درجات الحرارة المرتفعة لبعض الفيروسات، بما في ذلك فيروسات الإنفلونزا، بالبقاء على قيد الحياة لفترات أطول خارج المضيف، وقد يؤدي هذا إلى زيادة احتمالات انتقال العدوى في بيئات معينة.

- تغيرات السلوك البشري

يمكن للتغيرات في المناخ أيضًا أن تؤثر على سلوك الإنسان، مثل قضاء المزيد من الوقت في الداخل أو التغيرات في أنماط الهجرة، ما قد يؤثر على انتشار الأمراض المعدية مثل الأنفلونزا.

- التأثيرات الصحية والضعف

يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف الصحية لدى السكان، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل الأنفلونزا بسبب الإجهاد، أو سوء التغذية، أو النزوح بسبب الأحداث الجوية القاسية.