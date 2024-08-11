تكريم طالب ثانوية عامة عمره 62 عاما وإعفاؤه من رسوم المدينة الجامعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حسن محمود محمد عبدالمولى طالب الثانوية العامة من مركز جهينه، والذي حصل على مجموع 77.68% بالشعبة العلمية (علوم)، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأعرب النعماني عن فخره واعتزازه بالمكرم والذي تخطى الستين عاماً ليضرب مثالاً مشرفاً عن الإصرار والمثابرة وقوة الإرادة وتحدي الصعاب للوصول لأمنيات ظن الجميع أنها مستحيلة التنفيذ، معبراً عن احترامه لمجهود الطالب مع تأكيده على أن التعليم متاح لجميع الفئات العمرية ومع وجود الصدق في السعي ستتحقق الأهداف.

وعبر المكرم عن فرحته بهذا التكريم الذي يكلل فرحة نجاحه بعد سنوات من المجهود المضني وتعليقات بإستحالة الوصول لهدفه لكن بمساندة ذويه ومجهوده المتواصل وإيمانه بحتمية تحقيق سعيه، حصل على أمنيته بإكمال تعليمه وإلتحاقه بجامعة سوهاج ليصبح من طلابها.

وفي ختام اللقاء أهدي رئيس الجامعة المكرم كتاب الله المصحف الشريف، تقديراً لما بذله من مجهودات ولإصراره على التعليم في هذه السن المتقدمة، كما وجه رئيس الجامعة باعفائه من رسوم السكن بالمدينة الجامعية وتيسير كافة إجراءاتها.

وجدير بالذكر أن حسن محمود من مركز جهينة بسوهاج، كان يعمل في وظيفة كبير عمال بإدارة جهينة التعليمية، حتى خرج على المعاش منذ عامين، ولديه 6 أولاد، وجميعهم حاصلين على مؤهلات عليا.



حوار بين عم حسن ورئيس الجامعة



رئيس الجامعة يكرم عم حسن



رئيس جامعة سوهاج يلتقى عم حسن