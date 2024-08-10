مُسن يحصل على 77.6% فى الثانوية العامة: "هحقق حلمى وهدرس فى الحقوق".. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع مساء اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج وتحديدا من مركز ومدينة جهينة غربى محافظة سوهاج بعنوان "مفاجآت الثانوية العامة.. رجل على المعاش يحصل على مجموع 77.6%"، حيث تناول البث حكاية عم حسن محمود المولى رئيس عمال بالإدارة التعليمية بجهينة والذى حقق مفاجأة بالثانوية العامة علمى علوم وحقق حلمه بعد سنوات.

فى البداية البث قال عم حسن، عمرى 62 سنة وأقيم بمركز جهينة ومحب للتعليم منذ الصغر ولكن الظروف فى السابق لم تساعدنى لاستكمال تعليمى بعد حصولى على الشهادة الابتدائية، وكان السبب عدم تواجد 9 جنيهات معى فهذا التوقيت وبعدها كرمن الله بالعمل بالتربية والتعليم وحصلت على وظيفة عامل بإدارة جهينة التعليمة واستمريت بها حتى خرجت على درجة كبير عمال بالإدارة.

وفى هذه الأثناء التحقت بالإعدادية وحصلت على الشهادة الإعدادية بمجموع 240 درجة وبعد التحقت بالثانوية العامة وعلمى علوم وحصلت على مجموع 77.6% وأتمنى الالتحاق بكلية الحقوق.

وعلى جانب آخر قدم عم حسن النصيحة لطلاب الثانوية العامة قائلا: الثانوية العامة هى نقطة فاصلة فى حياة كل طلاب عليه أن يغتنم الفرصة وأن يجتهد ثم يجتهد وأن يترك مواقع التواصل وينظم وقته فأنا كنت أذاكر طوال الليل وفى النهار أذهب للعمل.

يذكر أن عم حسن محمود ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج، كان يعمل فى وظيفة كبير عمال بإدارة جهينة التعليمية، حتى خرج إلى المعاش منذ عامين ولدى 6 أولاد وجميعهم حاصلين على مؤهلات عليا.

وحصل حسن فى صغره على الشهادة الابتدائية وعمل بها فى وظيفة عامل، ثم التحق بالتعليم الإعدادى ليكمل دراسته، أثناء الوظيفة.

وقبل خروجه على المعاش، قرر عم حسن أن يكمل تعليمه الثانوي، حتى أتمه وحصل على الشهادة الثانوية العامة هذا العام بعد خروجه على المعاش بعامين، بمجموع 77.68% القسم العلمى علوم.



الرجل المسن واسرته