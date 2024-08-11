ارتفاع حصيلة انهيار مكب نفايات بأوغندا إلى 18 قتيلا و14 مصابا

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أعلنت السلطات الأوغندية، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مكب للنفايات في منطقة كيتيزي في شمال العاصمة الأوغندية كمبالا إلى 18 قتيلا و14 مصابا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أن رئيس البلاد يوري موسيفيني، أمر بالتحقيق في الحادث، مستنكرا السماح ببناء المنازل وعيش المواطنين في هذه المنطقة الخطرة المعرضة للانهيار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انهيار مكب النفايات الذي حدث بعد هطول أمطار غزيرة طمر أشخاصاً وحيوانات ومنازل، وأن هذه الأمطار تعرقل أيضا جهود البحث والإنقاذ في الوقت الحالي.



ويقع المكب على منحدر شديد في الجزء الفقير من المدينة وكثيرا ما يبحث النساء والأطفال هناك عن النفايات البلاستيكية لبيعها، ومع مرور الزمن بُنيت بعض المنازل بالقرب من المنطقة.