إنفوجراف.. هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن الأملاح المعدنية.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن الأملاح المعدنية عناصر كيميائية مهمة لصحة الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين: ​

المجموعة الأولى :- المعادن الرئيسية وهي التي يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة منها نسبيًا مقارنة بالمجموعة الأخرى، ومنها: الكالسيوم والكلور والصوديوم والكبريت والفوسفور والماغنيسيوم والبوتاسيوم.​​

المجموعة الثانية :- المعادن الثانوية وهي التي لا يحتاج الجسم إليها إلا بكميات قليلة جدًا، ومنها الحديد والزنك واليود والسيلينيوم والكروم والفلور والمنجنيز.​

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