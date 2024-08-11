اليوم السابع
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إنفوجراف.. هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن الأملاح المعدنية.. تفاصيل

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:18 م
إنفوجراف.. هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن الأملاح المعدنية.. تفاصيل معلومات هامة عن الأملاح المعدنية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء إن الأملاح المعدنية عناصر كيميائية مهمة لصحة الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين: ​

المجموعة الأولى :- المعادن الرئيسية وهي التي يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة منها نسبيًا مقارنة بالمجموعة الأخرى، ومنها: الكالسيوم والكلور والصوديوم والكبريت والفوسفور والماغنيسيوم والبوتاسيوم.​​

المجموعة الثانية :- المعادن الثانوية وهي التي لا يحتاج الجسم إليها إلا بكميات قليلة جدًا، ومنها الحديد والزنك واليود والسيلينيوم والكروم والفلور والمنجنيز.​

معلومات هامة عن الأملاح المعدنية

معلومات هامة عن الأملاح المعدنية






هيئة الدواء

المعادن

الاملاح المعدنية



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