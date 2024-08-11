إنفوجراف.. هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن الأملاح المعدنية.. تفاصيل

قالت هيئة الدواء إن الأملاح المعدنية عناصر كيميائية مهمة لصحة الإنسان، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى :- المعادن الرئيسية وهي التي يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة منها نسبيًا مقارنة بالمجموعة الأخرى، ومنها: الكالسيوم والكلور والصوديوم والكبريت والفوسفور والماغنيسيوم والبوتاسيوم.
المجموعة الثانية :- المعادن الثانوية وهي التي لا يحتاج الجسم إليها إلا بكميات قليلة جدًا، ومنها الحديد والزنك واليود والسيلينيوم والكروم والفلور والمنجنيز.
معلومات هامة عن الأملاح المعدنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة