اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن تحمل 44566 طن بضائع عامة

السبت، 10 أغسطس 2024 02:30 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن تحمل 44566 طن بضائع عامة ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31506 طن تشمل : 5105 طن كلينكر و 5000 طن جبس و 800 طن اسمنت و 401 طن ملح و 3400 طن مولاس و 16800 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44566 طن تشمل : 17300 طن ذرة و 7800 طن قمح و 8600 طن خردة و 1711 طن خشب زان و 1459 طن حديد و 3300 طن ابلاكاش و 4396 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1354 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 363 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 640 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 79886 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119838 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2524 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندريه ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2719 حركة .

 







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