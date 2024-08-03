اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن 38756 طن بضائع

السبت، 03 أغسطس 2024 02:21 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن 38756 طن بضائع ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16209 طن تشمل : 10289 طن كلينكر و 5920 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38756 طن تشمل : 12321 طن ذرة و 7150 طن قمح و 7700 طن سكر و 840 طن خردة و 775 طن خشب زان و 9477 طن حديد و 1781 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 493 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 330 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1083 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69067 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150231 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1143 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2665 حركة .

 







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