دراسة: غسل الفاكهة لا يزيل آثار المبيدات.. وهذا هو الحل

كتبت فاطمة خليل

كشف تقرير جديد عن أن غسل الفاكهة لا يزيل آثار المبيدات عليها، والطريقة الوحيدة لتجنب تناول المواد الكيميائية هي تقشير الفاكهة، بحسب موقع مجلة people الأمريكية.

ووجد العلماء أن "توزيع المبيدات الحشرية يكون في طبقات قشر التفاح واللب" مما يؤكد أن المبيدات الحشرية تخترق طبقة القشر إلى طبقة اللب"، وفقًا للتقرير المنشور في مجلة Nano Letters التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية.

وتابع العلماء أنه لا يمكن تجنب خطر تناول المبيدات الحشرية من الفاكهة عن طريق الغسيل البسيط.

وقال دونجدونج يي، أستاذ في كلية المواد والكيمياء الصينية بجامعة آنهوي الزراعية ومؤلف الدراسة، وفقًا لصحيفة الجارديان: "تسعى هذه الدراسة، الواقعة ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين.. بدلاً من تعزيز المخاوف غير المبررة".

وأضاف التقرير: "لا يمكن لعمليات تنظيف الفاكهة التقليدية إزالة المبيدات الحشرية تمامًا، ولكن "نظرًا لأن طبقة اللب المفقودة أثناء التقشير كانت أكبر بكثير من 30 ميكرومتر، وهو ما تم تأكيده من خلال المجهر فائق العمق، نعتقد أن عملية التقشير يمكن أن تتجنب بفعالية مخاطر المبيدات الحشرية في بشرة الفاكهة واللب القريب من القشرة، وبالتالي تقليل احتمال تناول المبيدات الحشرية".

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، "قبل السماح باستخدام مبيد حشري على سلعة غذائية، تضع وكالة حماية البيئة حدودًا لكمية المبيد التي يمكن استخدامها على الغذاء أثناء الزراعة والمعالجة والتخزين، وكمية المبيد التي يمكن أن تبقى على الغذاء الذي يصل إلى المستهلك".