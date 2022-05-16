هل غسل الفواكه والخضروات يقلل من قيمتها الغذائية؟.. اتبع هذه الخطوات

كتبت إيناس البنا

غسل الطعام هي إحدى العمليات الأولية والحاسمة للصحة التي تعد من أساسيات سلامة الغذاء، عندما يتعلق الأمر بتعظيم المدخول الغذائي من الطعام، فأن الطريقة التي تحضر بها طعامك قبل طهيه أو تناوله يمكن أن تكون عاملاً حاسماً رئيسياً.

غسيل الخضروات والفاكهة أم عدم غسلها

تحتوى الفاكهة والخضروات على ملوثات مختلفة مثل التربة والمواد البيئية والمواد البيئية والطبيعية ، الأطعمة الملوثة تأثير ذلك على الصحة ويؤدي إلى مضاعفات صحية مثل الإسهال والقيء وتشنجات المعدة وما إلى ذلك تؤدي هذه المضاعفات.

يوصي الخبراء بشطف الفاكهة والخضروات، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الفاكهة والخضروات المقطعة والمعبأة لا يتم غسلها .

فيما يلي بعض النصائح لغسيل الخضروات والفواكه:

