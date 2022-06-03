فوائد قشر التفاح.. منها إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الرئة

كتبت فاطمة خليل

فوائد قشر التفاح في حين أن التفاح معروف بقيمته الغذائية، إلا أنه كثيرًا ما يتم التخلص من قشره لكن قبل التخلص من قشر التفاح، ضع في اعتبارك العجائب التي قد تؤديها من حيث تحسين صحتك. تناول التفاح بانتظام أمر صحي للغاية، ووفقًا لدراسة أجريت في فنلندا، فإن الأشخاص الذين يتناولون خمسة تفاحات في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان في العالم، لكن هل تعلم أن تقشير التفاح وتناوله قد يجعلك تفقد العديد من العناصر الغذائية التي يحتوى عليها القشر، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد قشر التفاح، بحسب موقع "health".في حين أن التفاح معروف بقيمته الغذائية، إلا أنه كثيرًا ما يتم التخلص من قشره لكن قبل التخلص من قشر التفاح، ضع في اعتبارك العجائب التي قد تؤديها من حيث تحسين صحتك.