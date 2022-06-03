فوائد قشر التفاح.. منها إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الرئة

تناول التفاح
بانتظام أمر صحي للغاية، ووفقًا لدراسة أجريت في فنلندا، فإن الأشخاص الذين يتناولون خمسة تفاحات في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان في العالم، لكن هل تعلم أن تقشير التفاح وتناوله قد يجعلك تفقد العديد من العناصر الغذائية التي يحتوى عليها القشر، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد قشر التفاح، بحسب موقع "health".
فوائد قشر التفاح
في حين أن التفاح معروف بقيمته الغذائية، إلا أنه كثيرًا ما يتم التخلص من قشره لكن قبل التخلص من قشر التفاح، ضع في اعتبارك العجائب التي قد تؤديها من حيث تحسين صحتك.
التفاح غني بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويحتوي على كمية متوازنة من جميع العناصر الغذائية الرئيسية.نظرًا لاستخدام المواد الكيميائية الضارة، قد يختار بعض الأشخاص تقشير قشر التفاح قبل تناوله هذا يزيل التفاح من العديد من العناصر الغذائية الأساسية من الأفضل دائمًا تناول التفاح مع قشرته لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، لذا توقف عن تقشير الفواكه.
فوائد قشر التفاح
1. قشور التفاح غنية بالألياف
يحتوي قشر التفاح على غالبية الألياف الألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، مما يساعدك على تجنب آلام الجوع والرغبة الشديدة تساعد الألياف أيضًا في الحفاظ على صحة الكبد، مما يساعد بدوره في الحفاظ على صحة العظام الألياف مفيدة أيضًا لمرضى السكر لأنها تساعد على الهضم.
2. حماية صحة الرئة
يحتوي قشر التفاح على الكيرسيتين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات يحمي رئتيك وقلبك من عدد من الأمراض.
3. يساعدك في الحفاظ على صحة القلب
أظهرت الاختبارات أن مادة البوليفينول الموجودة في قشر التفاح تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، فضلاً عن زيادة مرونة الأوعية الدموية من أجل صحة القلب.
4. قشر التفاح يساعدك على إنقاص الوزن
المحتوى العالي من الألياف في قشرة التفاح يبقيك راضيًا لفترة أطول ، ويمنع الإفراط في تناول الطعام نتيجة لذلك ، سيتم تقليل استهلاك السعرات الحرارية وسيحدث تقليل الوزن. علاوة على ذلك ، فقد ثبت أن مادة البوليفينول الموجودة في الجلد تمنع امتصاص الجلوكوز والدهون، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن.
5. جلد التفاح مليء بالفيتامينات
توجد الفيتامينات A و C و K في قشر التفاح كما أنه يحتوي على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم ، وكلها مفيدة للصحة العامة تساهم كل هذه العناصر الغذائية في صحة قلبك وأعصابك ودماغك وجلدك وعظامك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة