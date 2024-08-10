امتى تدى طفلك فيتامينات ومكملات.. شروط توضحها أستاذ أطفال

كتبت مروة محمود الياس

طفلك محتاج فيتامين، جملة شائعة قد تسمعها ممن يحيطون بك وبطفلك، الكثير من الأسباب قد تتوجب ضرورة تناول طفلك للفيتامينات المختلفة، وذلك لنقص ما يعانى منه لا يمكن للنظام الغذائي أن يعوضه.

وتقول الدكتورة نهال الرفاعى، أستاذ طب الأطفال قصر العينى، إن الطفل قد يحتاج بالفعل لمكملات غذائية أو فيتامينات معززة للمناعة ولكن العشوائية في هذا الأمر وتناول الفيتامينات دون الرجوع للطبيب المختص الذى يحدد مدى احتياج الطفل للمكملات من عدمها تصرف غير سليم، فلابد من إجراء التحاليل الكاملة للطفل وفقًا للطبيب المتابع لحالته، مع مقارنتها بالأعراض والشكوى التى يعانيها، ووفقًا للفحص يتم وصف الفيتامين المناسب للطفل.

وتابعت أستاذة طب الأطفال حديثها، مؤكدة أهمية الالتزام بمواعيد الفيتامينات والمكملات الموصوف للطفل من قبل الطبيب، وإيقافها في التوقيت الذى يصفه الطبيب أيضًا، لعدم الإضرار بالطفل عند الإسراف في تناولها، كذلك يجب الاهتمام بمعرفة الأطفال الذين يحتاجون بالفعل لمكملات وفيتامينات ومنهم:



الطفل الذى يعانى نقص في الفيتامينات، أو فيتامين معين بالجسم.



الأطفال الذين يعانون من مشكلات تغذوية أو مشكلات نقص امتصاص للعناصر الغذائية.



بعد أدوار العدوى الحادة المختلفة الأشكال والأنواع.



بعد أدوار نقص المناعة والأطفال اللذين يعانون من اضطراب بالمناعة ودفاعات الجسم سواء بسبب مرضى أو بدون.

وأوضح تقرير نشر في موقع hiyahealth الطبي أن نقص الفيتامينات له علامات تظهر على الطفل منها:

الخدر والتنميل الذى يعانيه بعض الأطفال.

ضعف عام في الجهاز المناعى.

جفاف حاد وملحوظ في جلد الطفل.

اضطرابات الوظائف الإدراكية للطفل ومشكلات الذاكرة.