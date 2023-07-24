إزاى تقوى مناعة طفلك في فصل الصيف

كتبت نهير عبد النبى

نظام المناعة لدينا هو خط دفاعنا الأمامي ضد المرض والعدوى عندما يولد الأطفال، لا يتم تطوير أجهزتهم المناعية بشكل كامل، وبدلاً من ذلك تتطور وتنمو مع الطفل و لا تصل إلى ذروتها حتى سن البلوغ.

وبصفتك أحد الوالدين ، فأنت تريد أن تمنح طفلك أفضل فرصة ممكنة لتطوير جهاز مناعة قوي، وحسب ما ذكره nutricia هناك 5 نصائح بسيطة للمساعدة في دعم وظيفة الجهاز المناعي لطفلك.

1. تأكد من حصول طفلك على قسط جيد من الراحة

هناك سبب لأهمية وقت القيلولة اليومية ، وليس فقط لأنها تمنحك فترة قصيرة لبعض الهدوء والسكينة، أظهرت الأبحاث أن هناك صلة مباشرة بين دورات النوم وجهاز المناعة الفعال.

يدعم النوم الجيد الاستجابات المناعية بما في ذلك قدرة النظام على التعرف على الجراثيم والبكتيريا التي واجهتها من قبل، ما يسمح للصغار بمحاربة العدوى في المستقبل.

2. ركز على الأطعمة الكاملة

توجد أسس نظام المناعة القوي في الأطعمة التي يأكلها طفلك الصغير، تلعب الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في الأطعمة الكاملة دورًا مهمًا في تطوير جهاز المناعة (بالإضافة إلى نمو الجسم) حيثما أمكن ، تأكدي من أن طفلك الدارج يستهلك الكثير من الفاكهة والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات واللحوم.

ابذل قصارى جهدك للابتعاد عن الأطعمة المعبأة أو المعالجة بشكل مفرط ، لأنها تميل إلى أن تكون غنية بالدهون المشبعة والسكر المضاف والملح كل الأشياء التي يمكن أن تشجع البكتيريا الضارة على التكاثر في الجسم وتضعف الدفاعات المناعية.

3. تضمين العناصر الغذائية في النظام الغذائي التي تدعم جهاز المناعة

بالإضافة إلى الأطعمة الكاملة ، هناك عناصر غذائية محددة قد تساعد جهاز المناعة على سبيل المثال ، يلعب معدن الزنك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي. تظهر الأبحاث أن الزنك مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات ، لذا تأكد من أن طفلك يتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالزنك ، مثل اللحوم وزبدة الكاجو والمحار.

4. التحرك معا

النشاط البدني مهم في أي عمر ، وقد اقترحت عدة نظريات أن النشاط المعتدل يمكن أن يدعم وظيفة المناعة بالإضافة إلى ذلك ، عندما يستكشف طفلك الصغير الفناء الخلفي ، فمن المحتمل أن يصاب بقليل من الضياع ، وهو أمر يمكن أن يكون شيئًا جيدًا عندما يتجول طفلك في الهواء الطلق ، سيتعرض للبكتيريا التي تتشكل بشكل طبيعي في بيئتك المحلية. نظرًا لأن الجهاز المناعي يتعامل مع هذه الأنواع غير الضارة نسبيًا ، فإنه يهيئ نفسه للتعامل مع الإصابات الأكثر خطورة.

5. استمتع ببعض المرح في الشمس

فيتامين د - الذي يتكون في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس - هو مركب يلعب دورًا مهمًا في صحة طفلك الصغير ليس فقط ضروريًا لبنية العظام ، ولكنه أيضًا مرتبط بالاستجابة المناعية أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) مرتبط بزيادة المناعة الذاتية - وهي استجابة غير طبيعية حيث يتحول نظام المناعة في الجسم ضد الخلايا السليمة قد يرغب أطفال الآباء الذين يعانون من نقص فيتامين (د) والذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية في التفكير في تناول المكملات تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية.