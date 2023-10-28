اعرفى أهم 8 مكملات غذائية يحتاجها طفلك

الأم تفعل كل ما في وسعها لتكوين نموذج لعادات الأكل الجيدة، والتأكد من حصول طفلها على ما يكفي من العناصر الغذائية، وعندما يتناول الطفل نظامًا غذائيًا صحيًا
ومتوازنًا، فإنه لا يحتاج إلى مكملات غذائية إضافية، ومع ذلك، هناك بعض الأطفال الذين هم أكثر عرضة لأوجه القصور وقد يستفيدون من تناول المكملات الغذائية، وإليك أهم 8 مكملات غائية ومصادر الأطعمة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".
لماذا يحتاج الأطفال إلى المكملات الغذائية؟
سيحتاج الأطفال إلى المكملات الغذائية في حالة وجود نقص أو أمراض معينة:
1. نقص فيتامين ب12
قد يحتاج الأطفال الذين يلتزمون بنظام غذائي نباتي إلى مكملات فيتامين ب12 لأنه موجود حصريًا في الأطعمة الحيوانية.
2. المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية
وبالمثل، فإن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الاضطرابات الهضمية يواجهون خطرًا أكبر لنقص التغذية وقد يستفيدون من المكملات الغذائية.
3. الذين يعانون من ضعف الشهية
الأطفال الذين يعانون من ضعف الشهية، أو الذين يستهلكون الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر، يتناولون كميات كبيرة من أدوية معينة، أو الحالات الطبية المزمنة التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية قد تتطلب أيضًا تناول المكملات الغذائية.
4. نقص الحديد
لا يحصل العديد من الأطفال على كميات كافية من الحديد والكالسيوم من وجباتهم الغذائية، يمكن العثور على الحديد في الأطعمة مثل الفول والسبانخ، يلعب دورًا حاسمًا في نمو العضلات وإنتاج خلايا الدم الحمراء، تشمل أعراض انخفاض مستويات الحديد التعب والقلق وزيادة التعرض للعدوى.
5. نقص الكالسيوم
الكالسيوم ضروري لنمو عظام قوية، ويمكن الحصول عليه من مصادر مثل الحليب والسردين والقرنبيط والسبانخ، يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من الكالسيوم إلى توقف النمو وتطور هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.
6. نقص فيتامين د
يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم بينما يساهم أيضًا في نمو العظام والأسنان، يتم إنتاجه بواسطة أجسامنا عند التعرض لأشعة الشمس ويمكن العثور عليه في بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان المدعمة أو بدائلها، وصفار البيض، وزيوت السمك.
7. انخفاض مستويات فيتامينات ب
قد يحتاج الأطفال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامينات ب إلى المكملات الغذائية أيضًا، فيتامينات ب مهمة لعملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة وهي موجودة في البيض والمكسرات والفاصوليا وفول الصويا.
8. نقص فيتامين أ
يدعم فيتامين أ النمو الطبيعي مع تعزيز صحة الجلد والبصر إلى جانب تعزيز المناعة ويساعد أيضًا على إصلاح الأنسجة بما في ذلك العظام، وتشمل المصادر الممتازة الخضروات الصفراء / البرتقالية مع الحليب والجبن والبيض.
النظام الغذائي الصحي يساعد على تلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال
أشياء يجب على الآباء مراعاتها:
قبل إعطاء طفلك أي مكملات غذائية، تأكد من إجراء مناقشة مع الطبيب، في حين أنه قد تكون هناك حالات معينة حيث تكون المكملات الغذائية ضرورية، إلا أنها مثالية للأطفال في مرحلة النمو للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية من الأطعمة والمشروبات، إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يحتاج إلى مكمل غذائي، فاطلب المشورة من الطبيب الخاص به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة