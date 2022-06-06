قبل ما تأكل.. اعرف الأطعمة الثنائية لزيادة امتصاص العناصر الغذائية فى الجسم

كتبت - ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للوجبات ، يبذل الكثير من الأشخاص جهدًا إضافيًا لاتخاذ قرار بشأن المكونات ، لكنهم على الأرجح لا يفكرون في كيفية تفاعل إقران الطعام الذي يقومون بإعداده معًا، يُقال أنه لا ينبغي تناول أزواج معينة من الأطعمة معًا لأن مغذياتها لا تُكمل بعضها البعض ، كما أنها تقلل فقط من امتصاص العناصر الغذائية الحيوية في الجسم، التآزر الغذائي هي نظرية تركز على العلاقة بين بعض الأطعمة وتعاونها الغذائي، وفقًا لعلوم الغذاء ، من الأهمية أن تملأ طبقك بخلطات غذائية دقيقة للحصول على هذه القوة الغذائية وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

إليك بعض ثنائيات الطعام للحصول على أقصى جرعة من العناصر الغذائية :

شاي أخضر و ليمون

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم بمضادات الاكسدة وهي مفيدة جدًا للصحة، قال العديد من الباحثين أنه عندما يتم الجمع بين الشاي الأخضر والليمون معًا ، فإن ذلك يعزز قدرة مضادات الأكسدة، والسبب في ذلك هو وجود كمية عالية من فيتامين C الموجود في الليمون والذي يمتزج تمامًا بمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، يساعد هذا الثنائي في تقوية المناعة ، ويقلل من عملية الشيخوخة مع تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

السبانخ والليمون:



السبانخ غنية بالحديد بينما الليمون غني بفيتامين سي، عندما يتم تناول كلاهما ، يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون في امتصاص كميات الحديد القصوى في الجسم ويساعد أيضًا في الحفاظ على أكسجين الدم، كما أن هذا المزيج يعطي دفعة سريعة لجهاز المناعة، يمكنك عمل حساء السبانخ بعصير الليمون.

البروكلي والطماطم:



يحتاج جسمك إلى فيتامين سي والحديد في نفس الوقت ليعمل بشكل فعال، يوجد الليكوبين ، وهو مضاد للأكسدة فائق القوة في الطماطم بينما البروكلي غني بالسلفورافان (مغذٍ نباتي مهم)، عندما يتم الجمع بين كلاهما معًا ، فإنهما يوفران ملفًا غذائيًا قويًا وفوائد صحية بما في ذلك خصائص الوقاية من السرطان، قالت دراسات مختلفة أن تناول البروكلي والطماطم معًا في النظام الغذائي يضاعف الفوائد الصحية .

سلطة الخضار وقليل من المكسرات و الزيت:



يساعد الجمع بين الخضار مع المكسرات والزيت الصحي في تفتيت عدد كبير من الفيتامينات الموجودة في الخضار ، تساعد إضافة الدهون الصحية على الخضروات القلبية في امتصاص أكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية مثل ألفا وبيتا كاروتين واللوتين والليكوبين في الجسم، في المرة القادمة التي تتناول فيها سلطة خضروات ، أضف القليل من زيت الزيتون والمكسرات المقطعة فوقها للحصول على أقصى قدر من الفيتامينات التي تذوب في الدهون من الخضر.