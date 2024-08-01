وزير الاتصالات يبحث مع شركات صينية متخصصة فى تصنيع الهواتف خطط التوسع بمصر

كتبت -هبة السيد

فى ختام زيارته للصين؛ التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شيه شياو لين نائب الرئيس الأول والمؤسس المشارك لشركة فيفو VIVO وعدد من قيادات الشركة بالاضافة الى لقاء قيادات عدد من شركات الصناعات المغذية لصناعة الهواتف المحمولة ، فى مدينة شينزن.

تناول اللقاء استعراض أنشطة شركة فيفو VIVO فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة، ومناقشة سبل التوسع فى عمليات التصنيع المحلى بمصر والتصدير إلى الأسواق الإقليمية وتعميق التصنيع المحلي فى ضوء الحوافز والتسهيلات التى توفرها الدولة فى إطار استراتيجية مبادرة مصر تصنع الالكترونيات، كما تم التطرق إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جذب الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية للتصنيع فى مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع جيروم كيان الرئيس التنفيذى لمجموعة هينج تونج Hengtong وعدد من قيادات المجموعة؛ ناقش الاجتماع خطط المجموعة لتوسعة انشطتها بمصر فى مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية وزيادة استثماراتها في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية فى التخصصات المتعلقة بشبكات الألياف الضوئية من خلال التعاون مع المعهد القومى للاتصالات.

حضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد الفوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، و هند عبيد رئيس قطاعات الشئون الأستراتيجية بالشركة المصرية للاتصالات.

كذلك اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع زهو زوجزهنج المدير العام، ونائب الرئيس للتصنيع لشركة ترانشن Transsion المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة والاجهزة الذكية . حيث تم استعراض جهود الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر وتحفيز الشركات على التصنيع المحلى بمصر، كما تم مناقشة سبل استفادة الشركة من الحوافز والتسهيلات التى توفرها الدولة للتوسع فى عمليات تصنيع الهواتف المحمولة بمصر.

حضر اللقاءات المهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة الصين للمشاركة فى فعاليات منتدى التعاون الرقمى الصينى الأفريقى Forum on China - Africa Digital Cooperation حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الختامية للمنتدى حول رؤية مصر لتعزيز التعاون الصينى الأفريقى فى مجال الاقتصاد الرقمى، وأوجه التعاون المصرى الأفريقى ذات الصلة بموضوعات المنتدى، كما شملت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من مسؤولى شركات صينية فى مدينتى بكين وشنزن تم خلالها مناقشة فرص التعاون والاستثمار فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية وتصميم وصناعة الإلكترونيات.