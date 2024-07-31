وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع شركات صينية لبحث التعاون بمجال التحول الرقمى

كتبت - هبة السيد

واصل اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءاته التى يعقدها فى الصين مع مسئولى شركات صينية عالمية رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث أجرى الدكتور عمرو طلعت مباحثات فى مدينة شنزن مع تشانغ بينغان المدير التنفيذى لشركة هواوى Huawei والرئيس التنفيذى لشركة هواوى كلاود، و جيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر حول تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات فى كافة المجالات وقطاعات الأعمال.



وخلال اللقاء اطلع الدكتور عمرو طلعت على أبرز الحلول والتقنيات والمنتجات التى توفرها الشركة فى مجالات الحوسبة السحابية، والحلول الرقمية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وإنشاء ونشر شبكات الألياف الضوئية، وتقنيات الجيل الخامس للهاتف المحمول، بالإضافة إلى استعراض أهم الحالات العملية لتطبيق هذه التقنيات والحلول التكنولوجية المتقدمة.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع لى زيكسو الرئيس والمدير التنفيذى لشركة "زد تى إي" ZTE الرائدة فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، والسيد/ مارتين لو الرئيس التنفيذى لشركة ZTE بمصر، وعدد من قيادات الشركة.

تناول اللقاء بحث التعاون بين شركة "زد تى إي" ZTE والشركة المصرية للاتصالات فى مجال تقنيات شبكات الألياف الضوئية بالإضافة إلى أحدث ما توصلت إليه الشركة فى مجال أجهزة الهاتف المحمول، وحضر اللقائين المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

وفى سياق متصل؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع مارتن اكسيو سنيور نائب رئيس شركة "هونر" Honor المتخصصة فى مجال الأجهزة الذكية لبحث فرص إنشاء مصنع للشركة فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة. حيث تم استعراض جهود الدولة لتنمية صناعة الالكترونيات ولتحفيز الشركات المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة على التصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات".

كذلك بحث الدكتور عمرو طلعت مع فنجوى جوى المدير المالى لشركة "جوديكس" Goodix المتخصصة فى مجال توفير الحلول المتكاملة للبرمجيات والرقائق الإلكترونية خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها فى مصر.



وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على أنشطة مركز الشركة للتصميم الإلكترونى بمصر، كما تم مناقشة الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للشركات العاملة فى مجال تصميم وصناعة الالكترونيات وكذلك الجهود المبذولة لتنمية صناعة أشباه الموصلات فى مصر.

حضر اللقاءات المهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



اجتماع وزير الاتصالات



وزير الاتصالات في الصين