وزارة الصحة تكشف مواعيد عمل مبادرة 100 يوم صحة.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها في الوحدات الصحية والسيارات المتنقلة بالمجان من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم 15335

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن مبادرة "100 يوم صحة تعدُ مبادرة وطنية شاملة تهدُف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثلُ ثمرة جهود مبادرات فخامة رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، مضيفاً أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مُبادرات رئيس الجمهورية "100 مليون صحة "، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المُستهدفة والخدمات المُقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعياً لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأوضح أن مبادرة "100 يوم صحة" ستشهد في عامها الثاني إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات