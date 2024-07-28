صحة دمياط تستعد لانطلاق "مبادرة 100 يوم صحة"

دمياط معتز الشربيني

عقدت الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة بدمياط، اجتماع موسع عُقد برئاستها استعدادا لانطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية وغيرها من الأماكن التمركزية بالمحافظة والتى تستمر فعالياتها لمدة 100 يوم، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، وذلك فى حضور الدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات بمديرية الصحة والدكتورة اروى بدير منسق مبادرة 100 يوم صحة، ومديري الإدارات الفنية و الصحية المشتركة بالمبادرة ومسئولى الرعاية الاساسية على مستوى المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطوات ومحاور تنفيذ خطة "مبادرة 100يوم صحة" والتى تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسيه وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الاطقم الطبيه والفرق الثابته والمتحركة وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض ومسجلين البيانات وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة اوجه الدعم لتقديم جميع الخدمات للمواطنين.

ووجَّهت بقيام فرق الإعلام والتواصل المجتمعى بتكثيف الدعاية للحملة وتوعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفه والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، من خلال التعريف بأماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات.