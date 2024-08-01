هيئة الدواء: برنامج إلكترونى يكشف للمريض بدائل الأدوية الناقصة بالسوق

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك رقابة صارمة على الدواء خاصة الجودة وتابع : يتم يتم تحليل كل المستحضرات للتأكد من فاعليتها .

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الان بمقر الهيئة : هناك برنامج الكترونى يكشف تزوير اى عبوات دوائية وبالتالى ذلك سيعمل على تأمين الحصول على الدواء الذى يكون فعال وآمن .

وأضافالدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أنه تم تفعيل نظم اليقظة الدوائية بما يضمن الفاعلية الكاملة للدواء مشيرا الي أن الوكالة الافريقية للدواء تجمع كل الدول الافريقية وتستهدف توحيد اجراءات التسجيل والتداول في السوق الافريقي وتابع : مصر الدولة رقم 1 معتمدة في تصنيع اللقاحات وبعد مصر جنوب افريقيا .



وحول استهداف 2 مليار دولار من التصدير قال فى عام 2022 صدرنا ب 660 مليون دولار وحدث زيادة هذا العام فارتفع الى 800 مليون دولار ومستمرون في دعم الصناعة الوطنية .



وقال : تم اطلاق خدمة توافر وذلك لتوفير الأدوية التى تشهد نقص في السوق بناء على شكاوى المواطنين حيث يمكن للمريض وضع اسم الدواء على المنظومة الالكترونية ويظهر البرنامج المثائل والبدائل للمريض وتتخد الهيئة اجراءاتها لتوفير الصنف .