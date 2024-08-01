اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أغسطس 2024 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء: برنامج إلكترونى يكشف للمريض بدائل الأدوية الناقصة بالسوق

الخميس، 01 أغسطس 2024 02:42 م
هيئة الدواء: برنامج إلكترونى يكشف للمريض بدائل الأدوية الناقصة بالسوق الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك رقابة صارمة على الدواء خاصة الجودة وتابع : يتم يتم تحليل كل المستحضرات للتأكد من فاعليتها .

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الان بمقر الهيئة : هناك برنامج الكترونى يكشف تزوير اى عبوات دوائية وبالتالى ذلك سيعمل على تأمين الحصول على الدواء الذى يكون فعال وآمن .

وأضافالدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أنه تم تفعيل نظم اليقظة الدوائية بما يضمن الفاعلية الكاملة للدواء مشيرا الي أن الوكالة الافريقية للدواء تجمع كل الدول الافريقية وتستهدف توحيد اجراءات التسجيل والتداول في السوق الافريقي وتابع : مصر الدولة رقم 1 معتمدة في تصنيع اللقاحات وبعد مصر جنوب افريقيا .


وحول استهداف 2 مليار دولار من التصدير قال فى عام 2022 صدرنا ب 660 مليون دولار وحدث زيادة هذا العام فارتفع الى 800 مليون دولار ومستمرون في دعم الصناعة الوطنية .


وقال : تم اطلاق خدمة توافر وذلك لتوفير الأدوية التى تشهد نقص في السوق بناء على شكاوى المواطنين حيث يمكن للمريض وضع اسم الدواء على المنظومة الالكترونية ويظهر البرنامج المثائل والبدائل للمريض وتتخد الهيئة اجراءاتها لتوفير الصنف .

 







هيئة الدواء

الدواء المصرى

الصناعة الوطنية



الموضوعات المتعلقة

رئيس هيئة الدواء: نحتاج 100 مليون دولار لشراء المواد الخام الدوائية شهريا

الخميس، 01 أغسطس 2024 02:07 م

رئيس هيئة الدواء يعقد مؤتمراً صحفياً غدا لتوضيح جهود توفير نواقص الأدوية

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:34 م

رئيس هيئة الدواء يبحث التعاون مع أعضاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:47 ص

هيئة الدواء تكشف عن خطة توفير الأدوية الحيوية بالأسواق.. وتؤكد: إنتاج وضخ كميات متزايدة من المستحضرات الهامة.. وسرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة.. وزيادة المثائل العلاجية والبدائل المتاحة

الجمعة، 28 يونيو 2024 07:00 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة