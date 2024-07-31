اليوم السابع
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الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:42 م
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رئيس هيئة الدواء يعقد مؤتمراً صحفياً غدا لتوضيح جهود توفير نواقص الأدوية

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:34 م
رئيس هيئة الدواء يعقد مؤتمراً صحفياً غدا لتوضيح جهود توفير نواقص الأدوية هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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يعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، غدا الخميس، مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة في المنصورية، يتناول آخر مستجدات ملف نقص وتوافر الأدوية خلال الفترة الماضية، والخطة التى تعمل بها هيئة الدواء لتوفير ابرز مجموعات الدواء.

 

وخلال المؤتمر سيقوم رئيس الهيئة بالكشف عن بدائل ومثائل الأدوية التي شهدت نقصا بالأسواق خلال الفترة الماضية وجهود الهيئة في توفيرها؛ سواء عن طريق الشركات أو المخازن أو الصيدليات.

 

كما سيتم خلال المؤتمر الكشف عن الجهود التى تقوم بها قنوات تواصل المواطنين مع الهيئة لتوفير الأدوية وتوجيه المريض إلى أماكن توافره.

 

كما سيتطرق المؤتمر إلي جهود الهيئة من خلال الإدارات المختصة للتفتيش على الشركات والمخازن والصيدليات التي اتفقت معها لتوفير المجموعات الدوائية الهامة بشكل منتظم.







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