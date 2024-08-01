مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن الأسبوع المقبل نتيجة القبول للمتقدمين للعام 2025

كتب محمود طه حسين

وجهت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية رسالة للطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القبول للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025، قائلة: من قام بأداء الاختبار لا يتوجه مرة أخرى وينتظر ظهور النتيجة الأسبوع المقبل، ومن تخلف عن حضور الاختبار يتوجه اليوم الخميس لنفس اللجنة لأداء الاختبار، مضيفة أن الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الذين قاموا بسداد الرسوم أو لم يسددوا يمكنهم الاطلاع على موعد الاختبار ومقره والتوجه للمكان بإثبات الشخصية وصورة إيصال سداد الرسوم من خلال رابط للاستعلام عن مقر الامتحان .



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز وذلك خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح الوزارة أن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

وتؤكد الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد، كما تهيب الوزارة بأنه لن يعتد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى واعتبارها إبداء للرغبات فقط .



