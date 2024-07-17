بدء اختبارات المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف ضوابط الامتحان

كتب محمود طه حسين

تعقد وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية اختبارات للطلاب المتقدمين للالتحاق بها للعام الدراسى الجديد 2025، ويتضمن الاختبار من مجموعة من أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويكون عدد مفردات الاختبار 60 سؤال، و زمن الاختبار 60 دقيقة، إضافة إلى مجموعات أسئلة تشمل قدرات الطالب في "اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الحاسب الالي - القدرات العقلية - الاستعداد المهني، كما أن هناك نسختين من الاختبار الأولى باللغة العربية والثانية باللغة الإنجليزية ويحق للطالب اختيار النسخة المناسبة له.

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن أسئلة الاختبار من المقررات الدراسية للمرحلة الإعدادية، عدا أسئلة القدرات العقلية والاستعداد المهني، حيث تم وضع أسئلة الاختبار بمعرفة خبراء ومتخصصين في المجالات المذكورة، ويسمح بإستخدام الورقة والقلم في المسائل الرياضية مع العلم أن الطالب لن يكون بحاجة لاستخدام الالة الحاسبة، مضيفة أن البيانات المطلوبة، تتضمن: اسم الطالب كاملا - الرقم القومي - كود الطالب من الحكومة الالكترونية - المدرسة المتقدم لها الطالب - الرغبة الأولى).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح الوزارة أن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

وتؤكد الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد، كما تهيب الوزارة بأنه لن يعتد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى واعتبارها إبداء للرغبات فقط.

‏ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم.