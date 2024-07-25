اليوم السابع
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التعليم تعلن ضوابط اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس، 25 يوليو 2024 10:05 ص
التعليم تعلن ضوابط اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات وضوابط عقد اختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025، حيث أرسلت الوزارة خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في اطار الاستعداد لبدء اختبارات التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية متضمنة المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية (الضبعة النووية، وأسوة بما تم في الأعوام السابقة سيتم عقد الاختبارات بمراكز التطوير التكنولوجي على مستوى جميع المحافظات على أن يكون تشكيل لجان السير بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية كما يلي:

- واحد ملاحظ من مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية بالمعامل التي تجرى بها الاختبارات لكل 20 طالب ومراقب واحد لكل 80 طالب.

- بخلاف رئيس اللجنة ويتم ندب عامل واحد لكل 100 طالب.

- تعقد الاختبارات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024 إلى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل على أن يتم مراعاة الآتي:

- يتم التأكد من شخصية الطالب بأي وسيلة من وسائل تحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومي إن وجدت / كارنيه المدرسة / كارنيه التأمين الصحى / استمارة النجاح بالإعدادية المرفق بها صورة الطالب / بالإضافة لشهادة ميلاد الطالب) .

- التأكد من سداد الطالب لرسوم الاختبار 250 جنيه على أي من الأنظمة الثلاث ) التكنولوجيا التطبيقية / مراكز التميز / التعليم المزدوج ) ، ويمكن إعادة استقبال الطالب مرة أخرى حال السداد والعودة للجان حال سماحية ذلك خلال الفترة المحددة.

- في حالة تخلف الطالب عن الموعد المحدد لا يسمح بدخول الطالب بعد انتهاء الفترة المحددة ( السبت الموافق 27/ 7/ 2024 حتى الخميس الموافق 1/ 8/ 2024)، وفي حالة حضور أي طالب في غير موعده يمكن السماح له بدخول الامتحان حال إمكانية ذلك خلال الفترة المحددة.







وزارة التربية والتعليم

اختبارات التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

موعد اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

اخبار مصر

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ضوابط اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية



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