اليوم السابع
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موعد اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:59 ص
موعد اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية رسالة للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بـ العام الدراسي 2025، موضحة أنه سيتم بدء التواصل مع الطلاب  اعتبارا من غد الأربعاء لإخطارهم بموعد ومكان اختبار القبول، على أن تبدأ الاختبارات اعتبارا من يوم السبت القادم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز وذلك خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح الوزارة، أن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

وتؤكد الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد، كما تهيب الوزارة بأنه لن يعتد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى واعتبارها إبداء للرغبات فقط.







وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقديم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024



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