هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة للوقاية من إجهاد العين.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قدمت هيئة الدواء المصرية خمس نصائح هامة وفعّالة للوقاية من إجهاد العين وتضمنت:​-

1- تغيير نقطة التركيز: يجب تغيير نقطة التركيز المستمر، خاصةً خلال ساعات العمل الطويلة، ومحاولة أخذ استراحة بين الوقت والآخر، وتقليل مدة استخدام الشاشة.​

2-إيجاد الإضاءة المناسبة لكل نشاط: ​-

الإضاءة الخافتة عند مشاهدة الأفلام​.

أن يكون مصدر الضوء خلفك عند القراءة.​

3- تغيير موقع الشاشة: تأكد أن تكون الشاشة التي تستخدمها بعيدة عنك مقدار ذراع على الأقل، وأن تكون على مستوى العين أو أدنى.​

4- استخدام النظارة المناسبة: إن استشارة أخصائي بصريات مهم لاختيار نظارة خاصة لإجهاد العين.​

5- أهمية قطرة العين: إن الاستخدام المستمر للشاشات يقلل من رمش العين؛ مما يسهم في الجفاف والاحمرار والانزعاج، كما تقدم قطرة العين راحة وترطيباً فوريين.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الطبيب والصيدلي في حال الشعور بإجهاد العين.​