هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة للوقاية من إجهاد العين.. تفاصيل

قدمت هيئة الدواء المصرية خمس نصائح هامة وفعّالة للوقاية من إجهاد العين وتضمنت:-
1- تغيير نقطة التركيز: يجب تغيير نقطة التركيز المستمر، خاصةً خلال ساعات العمل الطويلة، ومحاولة أخذ استراحة بين الوقت والآخر، وتقليل مدة استخدام الشاشة.
2-إيجاد الإضاءة المناسبة لكل نشاط: -
الإضاءة الخافتة عند مشاهدة الأفلام.
أن يكون مصدر الضوء خلفك عند القراءة.
3- تغيير موقع الشاشة: تأكد أن تكون الشاشة التي تستخدمها بعيدة عنك مقدار ذراع على الأقل، وأن تكون على مستوى العين أو أدنى.
4- استخدام النظارة المناسبة: إن استشارة أخصائي بصريات مهم لاختيار نظارة خاصة لإجهاد العين.
5- أهمية قطرة العين: إن الاستخدام المستمر للشاشات يقلل من رمش العين؛ مما يسهم في الجفاف والاحمرار والانزعاج، كما تقدم قطرة العين راحة وترطيباً فوريين.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الطبيب والصيدلي في حال الشعور بإجهاد العين.