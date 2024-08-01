رئيس هيئة الدواء: أزمة نقص الدواء تنتهى تماما خلال 3 أشهر

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية عن اطلاق خدمة توافر وذلك لتوفير الأدوية التى تشهد نقص في السوق بناء على شكاوى المواطنين حيث يمكن للمريض وضع اسم الدواء على المنظومة الالكترونية ويظهر البرنامج المثائل والبدائل للمريض وتتخد الهيئة اجراءاتها لتوفير الصنف .

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الان بمقر الهيئة ان ازمة الدواء ستختفى تماما خلال 3 شهور وتابع : ارتفع عدد الرسائل الاسترادية للمواد الخام الى 1900 رسالة خلال الفترة الماضية وهو ما يوفر الادوية بعد تصنيعها .

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل بنظام التوزيع الافقى للدواء ما يوسع انتشار الاصناف في الصيدليات المختلفة بدل من تكدس الدواء في عدد محدود من الصيدليات مشيرا الي أنه سيتم توفير ادوية السكر بكميات كبيرة في السوق .

وتابع : لدينا 15 الف دواء مسعر ومسجل في مصر ومن خلال الرصد تبين وجود شكاوى من نقص 81 صنف فقط ولهم مثائل وبدائل وقال : نستقبل حوالى 1000 مكالمة يوميا استفسارات عن الادوية وهو ما دفعنا لعمل برنامج الكترونى يمكن للمريض ان يضع اسم الدواء على البرنامج ويظهر له المثائل والبدائل وقال يمكن التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301



الحضور فى مؤتمر رئيس هيئة الدواء



الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية



جانب من كلمة الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية



جانب من كلمة رئيس الهيئة



كلمة الدكتور على الغمراوى



كلمة رئيس هيئة الدواء



مؤتمر هيئة الدواء المصرية