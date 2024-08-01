اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء: أزمة نقص الدواء تنتهى تماما خلال 3 أشهر

الخميس، 01 أغسطس 2024 02:15 م
رئيس هيئة الدواء: أزمة نقص الدواء تنتهى تماما خلال 3 أشهر الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية عن اطلاق خدمة توافر وذلك لتوفير الأدوية التى تشهد نقص في السوق بناء على شكاوى المواطنين حيث يمكن للمريض وضع اسم الدواء على المنظومة الالكترونية ويظهر البرنامج المثائل والبدائل للمريض وتتخد الهيئة اجراءاتها لتوفير الصنف .

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فاعليات المؤتمر الصحفى المنعقد الان بمقر الهيئة ان ازمة الدواء ستختفى تماما خلال 3 شهور وتابع : ارتفع عدد الرسائل الاسترادية للمواد الخام الى 1900 رسالة خلال الفترة الماضية وهو ما يوفر الادوية بعد تصنيعها .

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل بنظام التوزيع الافقى للدواء ما يوسع انتشار الاصناف في الصيدليات المختلفة بدل من تكدس الدواء في عدد محدود من الصيدليات مشيرا الي أنه سيتم توفير ادوية السكر بكميات كبيرة في السوق .

وتابع : لدينا 15 الف دواء مسعر ومسجل في مصر ومن خلال الرصد تبين وجود شكاوى من نقص 81 صنف فقط ولهم مثائل وبدائل وقال : نستقبل حوالى 1000 مكالمة يوميا استفسارات عن الادوية وهو ما دفعنا لعمل برنامج الكترونى يمكن  للمريض ان يضع اسم الدواء على البرنامج ويظهر له المثائل والبدائل وقال يمكن التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 15301

الحضور فى مؤتمر رئيس هيئة الدواء
الحضور فى مؤتمر رئيس هيئة الدواء

 

الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية

 

جانب من كلمة الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية
جانب من كلمة الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية

 

جانب من كلمة رئيس الهيئة
جانب من كلمة رئيس الهيئة

 

كلمة الدكتور على الغمراوى
كلمة الدكتور على الغمراوى

 

كلمة رئيس هيئة الدواء
كلمة رئيس هيئة الدواء

 

مؤتمر هيئة الدواء المصرية
مؤتمر هيئة الدواء المصرية

 

مؤتمر هيئة الدواء
مؤتمر هيئة الدواء

 







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