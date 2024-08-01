رئيس مياه بنى سويف تتفقد الأعمال الجارية بالغابة الشجرية ببياض العرب

بنى سويف هانى فتحى

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببنى سويف ، أعمال تطوير الغابة الشجرية ببياض العرب لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال، و كذلك أعمال رفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المزروعات بالغابة الشجرية، ضمن الاهتمام بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل و أداء مهامها و ضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقالت المهندسة دينا عمر فى بيان لها أن معالجة مياه الصرف الصحي معالجة جيدة و فعالة من أهم و سائل و طرق حماية البيئة المائية و الأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة والتخلص الأمن لهذه المياه و إعادة تدويرها بأمان داخل البيئة من خلال الغابات الشجرية، اتجاه الدولة إلى تحقيق أعلى استفادة من جميع الموارد التى تملكها ، وتوفير أى موارد يمكن زراعتها أو إنتاجها، لذا تم الاتجاه إلى معالجة مياه الصرف الصحى لاستخدامها فى عمليات زراعة الغابات الشجرية مما يسهم في توفير الأخشاب بجانب المساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية السيئة، كما أن الغابات تعتبر أحد أهم مصدات الرياح.